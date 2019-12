Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Sportiva per raccontare i primi giorni del mister all’Everton. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Carlo Ancelotti ha sempre visto la Premier League quasi come una prima scelta, tornare in quel campionato significa ritrovare il clima vissuto al Chelsea. L’Everton è una squadra con ambizioni da un punto di vista societario. La classifica però non è buona, Ancelotti dovrà calarsi bene in una dimensione che nell’immediato deve puntare prima di tutto alla salvezza.

Kean? Fino ad ora all’Everton ci ha fatto vedere molto di meno rispetto a quanto mostrato alla Juventus. Il calcio inglese è diverso rispetto a quello italiano, forse deve ancora calarsi a pieno nella nuova realtà”.

Ancelotti e l’addio al Napoli: il parere di Ciaschini

“Non credo abbia avuto problemi con De Laurentiis a livello personale. C’erano delle aspettative troppo alte, alle quali ha contribuito anche lo stesso Ancelotti. In certi casi paga sempre l’allenatore, è giusto così per quanto guadagnano”.

The post Ciaschini: “Ancelotti ha creato troppe aspettative a Napoli, Premier prima scelta” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento