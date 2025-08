cibo-kosher-su-volo-iberia-arriva-con-la-scritta-‘palestina-libera’,-avviata-un’indagine

(Adnkronos) –

Ordina un pasto kosher, il cibo preparato secondo le leggi alimentari ebraiche, sul volo Iberia e gli arriva il vassoio con la scritta ‘Palestina libera’ sull’imballaggio. La compagnia di bandiera spagnola ha avviato un’indagine.

Secondo la Daia, l’organizzazione che riunisce la comunità ebraica argentina, anche altri passeggeri ebrei sul volo da Buenos Aires a Madrid hanno ricevuto vassoi contrassegnati con le iniziali ‘Fp’ per ‘Free Palestine’, definendo l’accaduto un “grave atto di antisemitismo”.

“Condanniamo fermamente questo atto discriminatorio e abbiamo contattato le autorità aeronautiche per chiedere spiegazioni e un intervento immediato”, ha affermato il gruppo in un messaggio pubblicato su X. “L’equipaggio di Iberia ha documentato l’incidente e ha preso provvedimenti per assistere le persone coinvolte. Il capitano si è recato personalmente da loro per scusarsi a nome della compagnia aerea”, si legge nella dichiarazione.

La compagnia sta conducendo un’indagine interna, collaborando con i propri fornitori di catering per determinare come siano state aggiunte le etichette. Iberia ha inoltre dichiarato di “respingere categoricamente qualsiasi forma di discriminazione, incitamento all’odio o comportamento che minacci la dignità delle persone”.