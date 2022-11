Cibo sintetico? No, grazie. Il ministro Lollobrigida: “Il governo è contrario”

ROMA – “La diffusione del cibo sintetico è un problema e un pericolo gravissimo. Desidero sgombrare il campo da equivoci: il governo è contrario al cibo artificiale, anche la presidente Meloni ha espresso formalmente la sua contrarietà. Come ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, è mia ferma intenzione quella di contrastare in ogni sede questo tipo di produzione, che rischia di spazzare il legame millenario tra agricoltura e cibo. La minaccia è concreta e attuale”, ma “garantisco che finchè saremo al governo sulle tavole degli italiani non arriveranno cibi creati in laboratorio“. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso del question time a Palazzo Madama.

“Ritengo che il cibo sintetico rappresenti un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame del cibo con la produzione agricola, con i diversi settori, cancellando ogni distinzione culturale, spesso millenaria, nell’alimentazione umana, e proponendo un’unica dieta omologata, con gravissime ricadute sociali sui piccoli agricoltori”. Infine, ha assicurato: “Il nostro Paese sarà in prima linea per difendere il cibo naturale che è uno dei punti di forza del Made in Italy“.

