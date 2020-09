ROMA (ITALPRESS) – “Parte da Parma l’intesa tra le componenti della filiera agroalimentare per affrontare la ripartenza economica post Covid”. Ad annunciarlo in una nota gli organizzatori di Cibus Forum, l’evento di riferimento per il settore agroalimentare italiano. I leader dell’industria alimentare, della grande distribuzione e dell’agricoltura si sono incontrati oggi all’incontro che prosegue anche domani, “avviando un dialogo con il governo, rappresentato da Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri”. L’evento è stato aperto dagli interventi di saluto di Gian Domenico Auricchio, presidente di Fiere di Parma, di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e di Stefano Bonaccini, Governatore Regione Emilia Romagna.

L'articolo Cibus, da Parma strategia rilancio consumi ed export proviene da Notiziedi.

