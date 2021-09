ROMA – Ilona Staller, celebre con il nome di ‘Cicciolina’, è l’annunciata protagonista della campagna pubblicitaria Desigual della collezione moda Autunno-Inverno 2021 nata in collaborazione con Maria Escoté, stilista spagnola, e che inizierà a ottobre.

L’azienda, brand di abbigliamento noto in tutto il mondo, che ha sede a Barcellona e lavora spesso con artisti internazionali, ha messo su un set fotografico in cui Ilona Staller è stata immortalata come “una ‘Vergine eterna’, che toglierà i peccati del mondo” ha fatto sapere il suo storico legale, Luca Di Carlo, conosciuto come ‘l’avvocato del diavolo’ – già difensore di Michael Jackson e dell’artista pop Jeff Koons – al quale è stato conferito l’incarico di rappresentanza Desigual per la campagna pubblicitaria Ilona Staller-Maria Escoté nel mondo.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Cicciolina diventa la ‘Vergine eterna’ nella campagna di Desigual proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento