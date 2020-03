L’Asl dispone la domiciliazione fiduciaria per 14 giorni dopo la segnalazione dell’Unità operativa. Ma lui contesta: “Processato per le intenzioni e non posso difendermi»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cicelyn in quarantena domiciliare per l’articolo sulle uscite in scooter. E lui: “E’ un attacco a libertà d’opinione» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento