Il Comune è intervenuto in tempi record, dopo la denuncia del Corriere della Sera. L’Agenzia per la Mobilità mette le mani avanti: erano strisce bianche e gialle solo per delimitare il tracciato, “ovvio» che ci sarebbe stata una seconda fase Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Ciclabile Flaminio, non ci siamo coordinati con la ditta» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento