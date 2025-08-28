ciclismo,-froome-grave-incidente-in-allenamento

Roma, 28 ago. (askanews) – Serio incidente in allenamento per Chris Froome, sei anni dopo la grave caduta al Delfinato in ricognizione della cronometro che ne ha condizionato il resto della carriera. Il 40enne britannico di Israel-Premier Tech, secondo quanto riportato dall’Equipe, sarebbe stato investito mercoledì da una vettura nella zona di Saint-Raphael e trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone. Nessun altro mezzo o persona risulta essere stata coinvolta nel sinistro. Il vincitore di 7 grandi giri, 4 Tour, 2 Vuelta e 1 Giro, sarebbe rimasto sempre cosciente e avrebbe parlato con il proprio entourage. Fortunatamente, Chris è stabile e non ha riportato ferite alla testa; tuttavia, gli esami diagnostici hanno confermato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari, per le quali verrà operato questo pomeriggio. In scadenza di contratto con Israel, Froome aveva già ipotizzato – ma non comunicato ufficialmente – che questa avrebbe potuto essere la sua ultima stagione.