Ciclismo, Pedersen tappa e maglia al Giro, da martedì in Italia

Roma, 11 mag. (askanews) – Mads Pedersen non trema sulla salita di Qafa e Llogarasë, sfrutta ancora il lavoro della sua Lidl Trek e premia la squadra con un’altra volata imperiale in quel di Valona, terza tappa del Giro d’Italia. Il danese sfila la maglia rosa a Primoz Roglic e porta in Italia il simbolo del primato.Il campione del mondo 2019 piazza la squadra a fare il ritmo sulla tosta salita di Qafa e Llogarasë, non si scompone di fronte agli attacchi di Lorenzo Fortunato e Pello Bilbao e dopo il ricongiungimento in pianura battezza tutti con un’altra volta regale in quel di Valona. Il suo secondo successo in questo Giro d’Italia dopo aver stappato la corsa a Tirana, in terzo in assoluto alla corsa rosa dopo la perla di Napoli nel 2023. Domani riposo. Martedì la carovana arriva in Italia con la quarta tappa: Alberobello-Lecce (189 km) Tappa pianeggiante con un solo breve strappo a Putignano. Si connettono le principali città della zona tramite strade ampie e sostanzialmente rettilinee. A Lecce si entra nel circuito finale appena dopo l’arrivo. Si percorrerà quindi quasi l’intero circuito di circa 12 km prima di transitare sull’arrivo e affrontare un giro completo. Ultimi 3 km pianeggianti con una sola curva significativa a circa 1200 metri dall’arrivo.