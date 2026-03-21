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Ciclismo, Pogacar: “Quando sono caduto ho pensato fosse tutto finito”
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Ciclismo, Pogacar: “Quando sono caduto ho pensato fosse tutto finito”

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By Redazione-web

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Roma, 21 mar. (askanews) – “Quando sono caduto, per un secondo ho pensato che fosse tutto finito. È successo poco prima della parte più importante della corsa. Per fortuna sono risalito subito in bici”. Tadej Pogacar è cosciente di aver fatto un miracolo vincendo l’odierna Milano-Sanremo. “I miei compagni di squadra Florian (Vermeersch) e Felix (Grossschartner) hanno dato tutto per riportarmi davanti. Mi hanno dato speranza. Senza squadra, sarei andato dritto a Sanremo a guardare l’arrivo. Prima del Poggio c’era un po’ di vento contrario. Non era una situazione ideale come l’anno scorso. Avevo timore di Tom Pidcock, sappiamo tutti che è esplosivo e veloce. Non potevo aspettare troppo, quindi ho lanciato presto lo sprint, ma tanto di cappello anche a lui, ha fatto una gara straordinaria”.

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