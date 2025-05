ciclismo,-tappa-a-plapp:-l’italia-in-rosa-con-ulissi

Roma, 17 mag. (askanews) – L’Italia torna in maglia rosa dopo quasi 1500 giorni. Merito di Diego Ulissi, 35enne di Cecina terzo al traguardo dell’ottava tappa del Giro d’Italia, da Giulianova e arrivo a Castelraimondo, nel Maceratese, dopo 197 chilometri. Frazione vinta dal 24enne australiano Luka Plapp che ha coronato un’azione solitaria di assoluto valore iniziata 45 chilometri dal traguardo, dopo essersi riportato su Wilco Kelderman e Diego Ulissi. Arrivo a braccia alzate. Al secondo posto, distanziato di 38″ ha tagliato il traguardo Wilco Kelderman che ha preceduto Diego Ulissi. Roglic e gli altri big arrivano a 5 minuti dal vincitore. In classifica Ulissi precede Lorenzo Fortunato, che rafforza la sua maglia azzurra con i punti conquistati nel GPM di Sassotetto, e Roglic.

“È pazzesco – le parole del vincitore di giornata – A dire la verità, faccio ancora fatica a crederci. Sento che è stato un lungo percorso: avevo puntato sull’estate australiana, ma non ero riuscito a ottenere risultati in Europa. Al Giro, l’anno scorso, ci sono andato così vicino tante volte. Riuscirci oggi è davvero speciale. Erano settimane che avevamo segnato questa tappa. Stamattina, sul pullman, eravamo molto carichi. La lotta per andare in fuga è stata incredibilmente dura e poi, una volta davanti, ho deciso di andare via da solo a 45 km dall’arrivo, perché sapevo che non avrei potuto battere nessuno di loro in volata. Il primo a muoversi ha sempre un vantaggio, e ho pensato: “provo a giocarmela”. Dalle Olimpiadi dell’anno scorso all’intervento al polso a febbraio, fino alla caduta nella prima cronometro del Giro… questa vittoria ripaga tutti gli sforzi per tornare dopo tutte queste difficoltà”.