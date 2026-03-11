mercoledì, 11 Marzo , 26

Champions, oggi Psg-Chelsea – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League. Oggi, mercoledì...

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City – La diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League con l'andata...

Logistica, Ausserdorfer (A22): “Confermiamo impegno Autobrennero per mobilità sostenibile e intermodalità”

(Adnkronos) - “La nostra partecipazione, per il terzo...

Orlandi-Gregori, da presidente Commissione lettera a prefetto di Roma su scavi Casa del Jazz

(Adnkronos) - A quanto apprende l’Adnkronos il presidente...
HomeAttualitàCiclismo, Tirreno-Adriatico, tappa ad Andresen
ciclismo,-tirreno-adriatico,-tappa-ad-andresen
Ciclismo, Tirreno-Adriatico, tappa ad Andresen
Attualità

Ciclismo, Tirreno-Adriatico, tappa ad Andresen

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 11 mar. (askanews) – Il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma Cgm Team) ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno Adriatico, la Cortona-Magliano de’ Marsi di 221 km. Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Settimo posto per l’azzurro Jonathan Milan che ha anticipato forse troppo la volata venendo superato nel finale. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) rimane in Maglia Azzurra di leader della classifica generale con quattro secondi di vantaggio su Giulio Pellizzari, mentre Antonio Tiberi resta sesto a 21 secondi. Giovedì 12 marzo quarta tappa da Tagliacozzo a Martinsicuro, 213 km con 2500 metri di dislivello.

Previous article
Calcio Italiano: “Bologna-Roma occasione per crescere”
Next article
Orlandi-Gregori, da presidente Commissione lettera a prefetto di Roma su scavi Casa del Jazz

POST RECENTI

Attualità

Calcio Italiano: “Bologna-Roma occasione per crescere”

Roma, 11 mar. (askanews) – "Domani affrontiamo una Roma pericolosissima per quello che sta dimostrando". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, presenta la sfida contro...
Attualità

Atletica, 26 azzurri per i Mondiali indoor di Torun

Roma, 11 mar. (askanews) – Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali indoor di Torun (Kujawy Pomorze,...
Attualità

Carburanti, Meloni: non abbiamo aumentato accise, disponibile su mobili

Roma, 11 mar. (askanews) – "Non abbiamo aumentato le accise ma allineato le accise tra diesel e benzina rispettando un impegno assunto dal governo precedente,...
Attualità

Energia, Meloni: non cerchiamo capro espiatorio in Ue, abbiamo agito

Roma, 11 mar. (askanews) – "Non stiamo cercando un capro espiatorio nell’Ue, siamo intervenuti con coraggio con un decreto anche recente, che ha investito 5...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.