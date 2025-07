ciclismo,-tour,-tappa-a-evenepoel,-pogacar-in-giallo

Roma, 9 lug. (askanews) – Remco Evenepoel ha vinto la cronometro individuale di 33 km di Caen, quinta tappa del Tour de France 2025. In linea con la sua prima vittoria dell’anno scorso a Gevrey-Chambertin, la stella belga ha conquistato una seconda vittoria di tappa al Tour, diventando così il terzo corridore a dominare le cronometro in diverse edizioni del Tour da campione del mondo in carica. Secondo di giornata (+16″), Pogacar conquista la Maglia Gialla come nuovo leader della classifica generale, con 42″ di vantaggio su Evenepoel. Il normanno Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) completa la top 3 della classifica generale (+59″) davanti a Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), che ha chiuso 13° di giornata e ora accusa un ritardo di 1’13″. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) scende invece in sesta posizione (+1’28″) dopo i suoi tre giorni in Maglia Gialla. (Foto Tour de FRance)