Strappa applausi, chiede scusa e fa la ‘Trump dance’: lo show di Moutet contro Alcaraz

(Adnkronos) - Il solito Corentin Moutet agli Australian...

Australian Open, oggi Paolini-Jovic – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian...

Gauff risponde, Fritz no: la domanda (su Trump) che mette ‘in crisi’ gli americani agli Australian Open

(Adnkronos) - La politica americana di Donald Trump...

Australian Open, oggi Alcaraz-Moutet – Diretta

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna in campo agli...
Ciclone “Harry”: gli interventi della Guardia Costiera nel Sud Italia

Redazione-web
Di Redazione-web

Oltre 450 donne e uomini e più di 100 mezzi impeganti

Milano, 22 gen. (askanews) – A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone “Harry”, che ha colpito vaste aree del Sud Italia, la Guardia Costiera ha attivato un ampio dispositivo operativo in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Oltre 450 donne e uomini e più di 100 mezzi sono stati impegnati senza sosta per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e il presidio dei porti, come si vede nel video diffuso dalla Guardia Costiera. Decine gli interventi in mare e lungo le coste, tra cui il salvataggio di un uomo e del figlio minore al largo di Catania. Le operazioni proseguono con Sale operative attive H24 e il supporto dei mezzi aerei.

