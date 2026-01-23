Ciclone Harry, la premier Meloni convoca il Cdm lunedì per lo stato di emergenza

ROMA – La premier Giorgia Meloni ha annunciato “per lunedì la convocazione del Consiglio dei ministri per deliberare la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti, anticipando un iniziale stanziamento per far fronte alle immediate necessità e garantire i primi ristori, in attesa di avere una compiuta e complessiva valutazione dei danni”. Lo annuncia in una nota Palazzo Chigi, precisando che la presidente del Consiglio ha presieduto oggi pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry.

All’incontro hanno preso parte il Ministro Nello Musumeci, in collegamento da Catania; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde; il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.Meloni ha rinnovato “la solidarietà propria e del Governo tutto alle comunità coinvolte e il ringraziamento a Dipartimento, presidi territoriali, Regioni, Comuni e prefetti per il lavoro di previsione e di allertamento. È anche grazie alla sinergia istituzionale prontamente attivata se non si sono registrate vittime, nonostante la considerevole quantità delle precipitazioni e la violenza delle mareggiate sulle coste”.

