Ciclone Kamala Harris sulle Presidenziali americane: è in testa nei sondaggi. In un liceo il primo comizio: “Vinceremo le elezioni”

ROMA – Kamala Harris davanti a Donald Trump.

È quanto emerge dal sondaggio Reuters-Ipsos pubblicato in esclusiva sul sito dell’agenzia. Secondo i dati raccolti, l’attuale Vice Presidente americana avrebbe il 44% dei consensi rispetto al candidato repubblicano, stimato al 42%. Il margine di errore dichiarato è del 3%. Si tratta del primo sondaggio dopo il ritiro di Joe Biden. Nella corsa a tre, Harris sarebbe al 42%, Trump al 38% e Robert F. Kennedy all’8%.

Oggi, in una scuola di Milwakuee, nel Wisconsin, la candidata in pectore del partito democratico ha tenuto il suo primo comizio dopo il ritiro di Biden: “Vinceremo queste elezioni”, ha detto.

Duro l’attacco al rivale. Parlando del suo passato come pubblico ministero, Harris ha fatto riferimento alla condanna di Trump, affermando: “Ascoltami quando dico: conosco il tipo di persone come Donald Trump”. A quel punto, gli elettori del Wisconsin nella palestra gremita del liceo, hanno gridato: “Rinchiudetelo”. Harris poi ha aggiunto: “Donald Trump vuole riportare il nostro Paese indietro ma noi non indietreggeremo perché la nostra battaglia è per il futuro e la libertà”. “Voglio unire il partito per vincere a novembre”, ha aggiunto.

SUPERATI 100 MILIONI DI FINANZIAMENTI

Intanto la campagna per l’elezione di Harris ha già raccolto 100 milioni di dollari dai donatori. È una cifra diffusa dallo stesso staff della vicepresidente, specificando che i bonifici non provengano solo da grossi finanziatori (anche George Clooney ha deciso di far pervenire nuovamente il suo contributo), ma anche da semplici cittadini e cittadine, attraverso le piattaforme online di raccolta.

