cicolo-dei-lettori:-dai-finalisti-dello-strega-a-italo-calvino

La programmazione tra Torino, Alba, Verbania

Milano, 24 mag. (askanews) – A giugno il Circolo dei lettori è trafitto da un raggio di sole e con nuova luce accoglie grandi appuntamenti di libri e lettura, Europa e mondi, ambiente ed economia, storia e amore: mercoledì 12 giugno il Circolo dei lettori accoglie i finalisti della LXXVIII edizione del Premio Strega per conoscere i racconti, le autrici e gli autori in corsa la notte del 4 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma; martedì 4 giugno invece al Circolo si celebra la cerimonia di premiazione del Premio Italo Calvino, il riconoscimento destinato agli scrittori esordienti inediti che avranno come giurati Viola Ardone, Beatrice Manetti, Roberta Mazzanti, Andrea Pomella e Alessandro Zaccuri.

Giugno è mese anche di grandi ospiti e arrivano al Circolo con i loro libri freschi di stampa: Catherine Lacey che, in dialogo con Claudia Durastanti, presenta la storia di una vedova che decide di ricostruire il misterioso passato della moglie e scriverne la biografia definitiva; Mathieu Belezi con un libro che ha sconvolto la Francia, la guerra d’Algeria, la storia coloniale, le ferite ancora sanguinanti; Pegah Moshir Pour scrive di Tehran in un romanzo capace di trascinare chi lo legge così vicino al cuore dell’autrice da fargli sentire l’odore caldo del tè chai; Alessandro Perissinotto ripercorre la cosiddetta “strage di Torino” attraverso gioie, drammi e misteri della famiglia Traversa; Federica De Paolis disegna il ritratto di una madre luci e ombre, un tagliente spaccato di famiglia della borghesia romana; il Circolo porta ad Alba Cathy La Torre e il suo “bignami” con gli strumenti necessari a coltivare l’amore senza cercare di compiacere gli altri e annullare se stessi e soprattutto per non confonderlo con ciò che è reato; Marco Aime ci porta la riflessione sull’esperienza antropologica, che consiste innanzitutto nell’instaurare relazioni con le persone del luogo e nel tentare di ricostruire eventi culturali e narrazioni diverse; Sara Rattaro con la storia del genio ossessivo di Marie Curie che ci invita a riflettere sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi nel campo scientifico e in molte altre aree della società; nelle pagine di Giorgio Biferali, in attesa della nascita del primo figlio, ripensa la propria esistenza, esplorando il senso sfuggente del cambiamento; Beppe Conti racconta le imprese storiche, i retroscena, i misfatti dei leggendari protagonisti del Tour de France; nelle pagine di Roberto Barbolini il politically correct, body positivity e cancel culture si mischiano a citazioni e nomi di altre epoche mostrando le incongruenze di un tempo, ma soprattutto quelle di oggi; Nicola Gardini al Palazzo Reale Mutua continua la sua indagine sulla salute e sulla malattia.

Giugno al Circolo è anche Festival dell’Economia (30 maggio-2 giugno), che ragiona intorno a Chi possiede la conoscenza – Who knows knowledge, il 27. Festival Cinemambiente (4-9 giugno), Archivissima 24 #passioni (6-9 giugno), con tantissimi pensatori e pensatrici, scrittrici e scrittori, attivisti e politici. Tante storie diverse, tanti e tante ospiti con spunti su cui riflettere insieme per sentirci meno soli e sole sul cuor della terra.