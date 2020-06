In attesa di poter ripartire con il calcio in tutta Europa, si tirano le somme su quanto fatto fino allo stop arrivato con il Coronavirus. Tra queste ci sono anche le classifiche stilate per rivelare quali sono i migliori calciatori secondo categoria. L’ultima è quella stilata dal Cies in merito ai portieri ed in cui trova un posto anche il giovane Alex Meret.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DEI CALCIATORI PIU’ PAGATI

Cies, la valutazione di Meret

Il Cies ha, infatti, stilato la classifica dei migliori portieri del momento. Una classifica che vede in testa Ederson Moraes, estremo difensore del Manchester City, con la valutazione economica più alta. Nella stessa classifica è presente anche Alex Meret, estremo difensore del Napoli, che occupa la decima posizione. Fuori dal podio, invece, Gigio Donnarumma. Di seguito la classifica;

1) Ederson (86,8 milioni)

2) Alisson (84,2)

3) Kepa (60)

4) Oblak (52,7)

5) Ter Stegen (50,2)

6) Courtois (47,5)

7) De Gea (47,3)

8) Pickford (45,2)

9) Pau Lopez (37,9)

10) Meret (35,7)

11) Donnarumma (35,2)

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Cies, Meret tra i portieri con la valutazione più alta: la classifica appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento