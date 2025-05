Cigarini: Gardaland, 50 anni tra futuro e sostenibilità

Roma, 8 mag. (askanews) – Gardaland, il più famoso parco a tema italiano, ha festeggiato da poche settimane i 50 anni di attività. Sempre da poche settimane alla guida c’è il nuovo Ceo e Vice president Gardaland Resort, Stefano Cigarini. Con askanews il manager fa il punto della situazione tra presente, passato e futuro. “Quando Gardaland aprì le sue porte nel lontano 1975 – afferma Cigarini – ha inventato per l’Italia il concetto stesso di parco tematico. Nessuno poteva immaginare allora che quel sogno avrebbe segnato l’inizio di una vera e propria rivoluzione nel mondo del tempo libero, dando vita a una nuova era del divertimento per generazioni di famiglie. Negli anni, Gardaland non è rimasto un semplice parco, ma ha saputo evolversi costantemente, fino a diventare un vero e proprio Destination Resort, la destinazione di una vacanza o short break. Un complesso unico che oggi comprende tre diverse realtà: Gardaland Park, il parco divertimenti, cuore pulsante dell’adrenalina e della fantasia; LEGOLAND Water Park, l’unico parco acquatico a tema LEGO in Europa; e Gardaland SEA LIFE Aquarium, un affascinante viaggio tra le meraviglie del mondo marino. Dal 1974, nel corso dei decenni, sono state aggiunte attrazioni iconiche come i roller coaster Raptor, Oblivion, Mammuth, o le spettacolari attrazioni acquatiche Fuga da Atlantide, Jungle Rapids e tante altre. Il punto di svolta è stato nel 2004, con l’apertura di Gardaland Hotel: ha trasformato il parco da gita di un giorno ad una destinazione completa, capace di offrire esperienze che si estendono per più giornate. Nel tempo, l’offerta si è arricchita ulteriormente con l’apertura di Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, rendendo il soggiorno dei nostri ospiti un’esperienza immersiva, capace di coniugare divertimento, magia e relax sullo splendido Lago di Garda. Una vera e propria vacanza a tema.

Oggi Gardaland è un mondo in evoluzione che regala emozioni indimenticabili”. Una realtà che perfettamente incastonata nel territorio per il quale funge da volano turistico ed economico: “In questi 50 anni, Gardaland ha accolto oltre 100 milioni di visitatori e 50.000 dipendenti provenienti da tutti i cinque continenti, diventando una tappa fondamentale nella memoria di diverse generazioni. Il Parco ha anche contribuito in modo significativo allo sviluppo turistico del territorio: circa 3.500 strutture ricettive sul Lago di Garda, regolano la propria apertura e stagionalità in base al calendario del parco. E non parliamo solo dei mesi estivi, da sempre i più affollati, ma anche delle stagioni autunnale e invernale, grazie a eventi ormai tradizionali come Magic Halloween e Magic Winter che, da oltre vent’anni, attirano migliaia di visitatori, stimolando il turismo e contribuendo a destagionalizzare l’offerta”.

Come sta andando la nuova stagione? “L’avvio della stagione conferma le nostre aspettative. Le cinque novità introdotte, tra cui Animal Treasure Island, un’esclusiva mondiale – una dark ride acquatica con un percorso sotterrano con un investimento di 10 milioni di euro, il ritorno dello show Bim Bum Bam in versione Live, Dragon Empire, un’intera area a tema omaggio alla cultura orientale, con attrazioni, negozi e ristoranti, A.I. The Future Is Here, lo show avveniristico che esplora il rapporto tra intelligenza artificiale e esseri umani, e Prezzemolo e il mistero dei mondi nascosti, il nuovo film in 4D unico al mondo – stanno già riscuotendo un grande successo. Crescono a Gardaland i turisti internazionali che arrivano da tutta Europa e che oggi rappresentano oltre il 30% degli Ospiti del Parco e del Resort”.

Gardaland non è concentrata solo sul presente ma lavora costantemente alla crescita per i prossimi anni: “Gardaland è il Parco leader in Italia e ha la responsabilità di guidare l’innovazione nel settore. Lavoreremo per innovare e rinnovare l’esperienza offerta ai nostri ospiti, migliorare la fruibilità, raccontare storie sempre più immersive e coinvolgenti e consolidare il legame emotivo forte e duraturo con i nostri visitatori, rendendo ogni visita unica e memorabile. Il nostro impegno è quello di continuare a investire nell’ampliamento dell’offerta tematizzata, come dimostra l’ambizioso progetto Animal Treasure Island, e nel rafforzamento dell’integrazione tra Gardaland Park, Gardaland SEA LIFE Aquarium, LEGOLAND Water Park Gardaland e i nostri tre Hotel. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza sempre più completa e diversificata, capace di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e internazionale, confermando Gardaland come una destinazione di riferimento nel panorama del turismo e dell’intrattenimento.

Crescita e sostenibilità è un binomio oramai indissolubile. “Siamo impegnati nella sostenibilità in tutte le sue forme: ambientale, economica e sociale. A partire dal 2026, entrerà in funzione un impianto fotovoltaico che coprirà dal 20 al 25% del nostro fabbisogno energetico con energia pulita. Ricicliamo il 97% dei rifiuti prodotti e ci prendiamo cura della rigogliosa vegetazione del parco senza l’uso di antiparassitari o sostanze chimiche. Dietro ogni emozione vissuta a Gardaland ci sono circa 1.300 persone, tra fissi e stagionali: è grazie al loro impegno, alla loro energia e dedizione che ogni visita si trasforma in un’esperienza indimenticabile. Puntiamo a diventare il resort leader del Sud Europa, un punto di riferimento dell’intrattenimento, aperto tutto l’anno, che unisca qualità e standard internazionali con il calore e l’allegria tipica italiana. Il modello di parco tematico è in continua trasformazione, e anche Gardaland Resort evolve, guidato da una visione che abbraccia molteplici dimensioni. Immaginate Gardaland non solo come un luogo di divertimento, ma come una realtà capace di offrire spazi e servizi versatili, pronti ad accogliere nuove possibilità. Lo sguardo è rivolto al futuro, con attenzione ai segnali del cambiamento. Quali sono le principali differenze e analogie con altri parchi in Italia e in Europa? “L’Italia ospita una vasta varietà di parchi, ognuno con la sua storia e unicità. Tra questi, Gardaland occupa un posto speciale nel cuore degli italiani, con oltre il 90% di conoscenza spontanea e una presenza palpabile nel cuore e nella mente delle persone. Quasi tutti hanno un proprio ricordo speciale che si è formato a Gardaland. Il Parco rappresenta, come già sottolineato, la prima attrazione turistica in Italia per fatturato, superando luoghi iconici come il Colosseo, e si posiziona al quarto posto per numero di visitatori. È il parco più completo d’Italia in termini di offerta, e vanta con orgoglio l’unicità di ospitare ben tre hotel a tema di proprietà”.