martedì, 11 Novembre , 25

Quarant’anni fa il primo trapianto di cuore in Italia

(Adnkronos) - Esattamente 40 anni fa, l’11 novembre...

Atp Finals, il programma della terza giornata: da Alcaraz a Musetti, i match di oggi

(Adnkronos) - Terza giornata di match alle Atp...

Cucina italiana patrimonio Unesco, primo traguardo: arriva via libera a candidatura

(Adnkronos) - Passo avanti decisivo per la candidatura...

Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi’ torna e vince

(Adnkronos) - La terza serie del 'Commissario Ricciardi'...
cile,-gli-otto-candidati-al-confronto-finale-prima-delle-presidenziali
Cile, gli otto candidati al confronto finale prima delle presidenziali

Cile, gli otto candidati al confronto finale prima delle presidenziali

Video NewsCile, gli otto candidati al confronto finale prima delle presidenziali
Redazione-web
Di Redazione-web

Al centro della campagna sicurezza, immigrazione e disuguaglianze

Santiago (Cile), 11 nov. (askanews) – Gli otto candidati alla presidenza del Cile Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enrìquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls ed Eduardo Artés posano per i fotografi prima dell’atteso dibattito televisivo organizzato dall’Associazione Nazionale delle Televisioni (Anatel), ultimo confronto prima delle elezioni di domenica 16 novembre.Nei giorni che precedono il voto, l’attenzione è concentrata soprattutto sui due candidati più accreditati: Jeannette Jara, esponente della coalizione di centro-sinistra progressista e già ministra del Lavoro, e José Antonio Kast, rappresentante del Partito Repubblicano di destra.Jara ha dichiarato che, se eletta, lascerà il Partito Comunista per guidare “tutti i cittadini, non un partito”, prendendo le distanze dalle posizioni più radicali. Kast punta invece sulla sicurezza e sui temi dell’immigrazione.A insidiare entrambi è Johannes Kaiser, candidato del Partito Libertario Nazionale, che ha guadagnato consensi con una campagna incentrata su criminalità e immigrazione, proponendo anche di deportare i migranti con precedenti penali in El Salvador. Kaiser, ex deputato del Partito Repubblicano, è noto per le sue posizioni ultraconservatrici e per l’ammirazione dichiarata verso l’ex dittatore Pinochet.Tra gli altri candidati figurano Evelyn Matthei, del blocco di centro-destra “Chile Vamos”, Franco Parisi del “Partido de la Gente”, Marco Enrìquez-Ominami, già più volte in corsa per la presidenza, Harold Mayne-Nicholls e Eduardo Artés del Partito Comunista d’Azione Proletaria.Il dibattito, trasmesso in diretta nazionale, segna la conclusione di una campagna polarizzata, dominata dai temi di sicurezza, immigrazione e disuguaglianze, in un Paese che si prepara a scegliere la propria direzione politica dopo quattro anni di governo progressista.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.