Categoria: Contorni

Ingredienti

Cime di rapa 500 g da pulire

Pomodori secchi 50 g

Acciughe sott’olio 30 g

Aglio 1 spicchio

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Cime di rapa con pomodori secchi e acciughe, passo 1

Per realizzare le cime di rapa con pomodori secchi e acciughe per prima cosa pulite le cime eliminando i gambi (1) e sciacquate le foglie sotto l’acqua corrente. Tagliate a pezzetti i pomodori secchi (2) e tritate l’aglio (3).

Cime di rapa con pomodori secchi e acciughe, passo 2

Portare a bollore dell’acqua salata e versate qui le cime (4), coprite con coperchio (5) e cuocete per 6-7 minuti, o fino a quando non risulteranno morbide (6).

Cime di rapa con pomodori secchi e acciughe, passo 3

Scolate le cime (7) e tenetele da parte. Intanto scaldate in una padella un giro di olio con l’aglio e le acciughe. Cuocete per un paio di minuti in modo da far insaporire l’olio, quindi aggiungete i pomodori secchi (9).

Cime di rapa con pomodori secchi e acciughe, passo 4

E infine versate le cime (10), fate saltare tutto in padella qualche minuto per insaporire (11). Una volta pronte, servite le cime di rapa con pomodori secchi e acciughe ben calde (12).

Conservazione

Le cime di rapa con pomodori secchi e acciughe si conservano in frigo per un paio di giorni all’interno di un contenitore ermetico.

Consiglio

Potete usare anche i pomodori secchi sott’olio avendo cura di sgocciolarli bene e di ridurre l’olio in padella.

