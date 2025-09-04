giovedì, 4 Settembre , 25

‘Cime Tempestose’ torna al cinema: nel cast Margot Robbie e Jacob Elordi, ecco il trailer (che non convince)

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – È stato diffuso il primo trailer di ‘Wuthering Heights – Cime Tempestose’, il nuovo adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë diretto da Emerald Fennell, già regista di ‘Saltburn’ e di ‘Una donna promettente’.

Il film vede Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff. Le immagini anticipano una versione moderna e intensa della storia, con atmosfere gotiche e una colonna sonora contemporanea firmata da Charli xcx. “È una storia d’amore incredibile. È una vera epopea. È visivamente meraviglioso. La sceneggiatura è splendida. I costumi sono incredibili”, ha detto l’attore in una recente intervista.

L’uscita è prevista per il 2026 e il progetto promette di riportare sul grande schermo tutta la passione e la drammaticità del classico ottocentesco, filtrate attraverso lo stile visionario della regista britannica.

“Ho guardato il trailer. Non avrei mai pensato che potesse sembrare una versione in stile ‘Cinquanta sfumature’. Non so quale libro abbiano letto gli sceneggiatori, ma di certo non è lo stesso che ho letto io. Povera Emily Brontë”, scrive un’utente sui social. E anche: “Non ho parole per la porcata che hanno messo in piedi, l’autrice si starà rivoltando nella tomba”. “Ma è uno scherzo?”, si chiedono in molte. “Come stravolgere e rovinare un classico”, si legge ancora.

A rispondere alle critiche è Kharmel Cochrane, la direttrice del casting: “È solo un libro… È tutta arte”, invitando a lasciare i giudizi del film solo dopo averlo visto.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

