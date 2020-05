L’assessore spiega i progetti per le sepolture di chi non ha famiglia: “Metteremo lastre di marmo bianco con i nomi e le fotografie dei nostri concittadini. Non sarà un campo di guerra ma un campo di pace»

