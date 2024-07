ROMA – Le fazioni palestinesi – tra cui i rivali Hamas e Fatah, che competono per il potere a Gaza e in Cisgiordania – hanno firmato un accordo per “porre fine alla divisione e rafforzare l’unità palestinese” a seguito di un accordo mediato dalla Cina. “È stata raggiunta l’intesa per l’istituzione di un governo provvisorio di riconciliazione nazionale a Gaza nella fase successiva alla guerra”, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi pochi istanti dopo la firma della ‘Dichiarazione di Pechino’ da parte dei diversi rappresentanti giunti nella capitale cinese.

L’articolo Cina, 14 fazioni palestinesi insieme per un governo di riconciliazione proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it