Cina, a Shanghai aumentano in casi Covid e parte didattica online

La maggior parte delle scuole chiude da lunedì

Roma, 17 dic. (askanews) – La città più grande della Cina, Shanghai, ha ordinato alla maggior parte delle scuole di passare alla didattica online a causa dell’aumento di contagi da coronavirus. Anche gli asili nido e i centri per l’infanzia chiuderanno da lunedì, secondo l’ufficio dell’istruzione di Shanghai.

All’inizio del mese le autorità cinesi hanno allentato le restrizioni a seguito di un’ondata di proteste contro la strategia cinese zero-Covid. Gli ospedali e le strutture mediche sono stati messi a dura prova, con centri sanitari temporanei e strutture di terapia intensiva in tutto il paese. A Shanghai sono stati resi disponibili altri 230.000 letti d’ospedale.

In una dichiarazione pubblicata sabato sul sito di social media cinese WeChat, l’ufficio dell’istruzione di Shanghai ha annunciato che la maggior parte delle scuole primarie e secondarie passerà all’apprendimento online da lunedì. Studenti e bambini che non hanno strutture alternative per l’assistenza all’infanzia possono presentare domanda per frequentare la scuola. La norma resterà in vigore fine del semestre il 18 gennaio, quando iniziano le vacanze del capodanno lunare.

