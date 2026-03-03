cina-chiede-di-fermare-escalation:-garantire-sicurezza-stretto-hormuz

Guerra in Medio Oriente, tra Borse a picco e aumento prezzo petrolio

Pechino, 3 mar. (askanews) – La Cina sollecita tutte le parti a cessare immediatamente le operazioni militari, evitare un’ulteriore escalation e garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, mentre il prezzo del petrolio non arresta la sua crescita e le Borse europee registrano un altro avvio pesante con l’intensificarsi della guerra in Medio Oriente. “La sicurezza energetica è molto importante per l’economia mondiale e tutte le parti hanno la responsabilità di garantire un flusso stabile e regolare dell’approvvigionamento energetico”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano con la stampa.”La Cina esorta tutte le parti a cessare immediatamente le operazioni militari – ha proseguito – a evitare un’ulteriore escalation delle tensioni, a mantenere la sicurezza delle rotte di navigazione nello Stretto di Hormuz e a evitare ripercussioni più gravi sull’economia mondiale”.