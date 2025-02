Cina, crisi demografica: nel 2024 record negativo matrimoni

Mai così pochi da 44 anni a questa parte

Roma, 10 feb. (askanews) – La crisi demografica cinese è destinata ad aggravarsi. Il ministero degli Affari civili di Pechino ha diffuso un dato che preoccupa molto le autorità della Repubblica popolare su questo fronte: nel 2024 si è registrato il numero più basso di matrimoni degli ultimi 44 anni.

Lo scorso anno, 6,1 milioni di coppie hanno contratto matrimonio, con un calo del 20,5% rispetto al 2023, secondo il Ministero degli Affari Civili. Il totale del 2024 è il più basso registrato dal 1980.

E’ invece aumentato dell’1,1% il numero dei divorzi, raggiungendo i 2,82 milioni nel 2024, nonostante il calo dei matrimoni.

La situazione è considerata grave dai demografi, per quanto nel 2024 la Cina abbia registrato un leggero aumento delle nascite per la prima volta dal 2017: 9,54 milioni, rispetto ai 9,02 milioni dell’anno precedente. Gli esperti hanno attribuito la ripresa a un aumento dei matrimoni nel 2023 e al fatto che il 2024 sia stato l’Anno del Drago nello zodiaco cinese, considerato propizio per le nascite, con alcuni genitori che hanno aspettato per concepire nella speranza di dare alla luce un “bambino drago”.

Le autorità cinesi hanno introdotto una serie di politiche a favore del matrimonio e della natalità, anche se tali misure hanno spesso avuto effetti limitati e talvolta hanno alimentato discussioni sull’entità dell’interferenza governativa nella vita delle persone.