Cina: da Blinken assurdità, Taiwan nostra questone interna

Segretario di Stato ha detto che questione “preoccupa mondo intero”

Roma, 28 feb. (askanews) – La Cina ha respinto oggi come “assolutamente irresponsabili e assurde” le dichiarazioni del segretario di Stato Usa Antony Blinken che, facendo riferimento alla questione di Taiwan, ha detto che non è semplicemente una questione interna della Cina ha un tema che preoccupa il mondo intero.

“Le osservazioni del segretario Blinken sono assolutamente irresponsabili e assurde”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning nella quotidiana conferenza stampa a Pechino. “La Cina si oppone fermamente a questo. Sembra che alcune lezioni di storia siano d’obbligo per il massimo diplomatico statunitense sulla questione di Taiwan. Taiwan è una parte inalienabile della Cina. Il principio della Cina unica è una norma di base universalmente riconosciuta nelle relazioni internazionali e l’importante prerequisito politico e fondamento per le relazioni diplomatiche della Cina con i paesi del mondo”, ha continuato la portavoce prima di elencare la lunga serie di accordi e dichiaraizoni che danno corpo al principio dell’Unica Cina.

Blinken, in una conferenza stampa ad Atene alcuni giorni fa, ha detto che “uno dei motivi per cui il mondo è così preoccupato per una crisi attraverso lo Stretto di Taiwan è perché non si tratta di una questione interna, come vorrebbe la Cina, basata sulla sua sovranità. È una questione che preoccupa letteralmente il mondo intero” e che “se ci fosse una crisi a Taiwan a causa dell’aggressione della Cina in qualche modo, ciò avrebbe conseguenze disastrose per l’economia mondiale e per i paesi di tutto il mondo”.

Mao Ning ha accusato gli Usa di aver “deliberatamente ignorato e stravolto la storia e inviato il messaggio sbagliato sulla questione di Taiwan”. Gli Stati uniti, ha detto ancora Mao, hanno abbandonato la moderazione nelle loro dichiarazioni ufficiali e rafforzato i contatti militari con Taiwan, propagandando la formula; “Ucraina oggi, Taiwan domani”.

La questione di Taiwan – ha concluso Mao Ning – “è puramente un affare interno della Cina. È al centro degli interessi fondamentali della Cina. È il fondamento politico delle relazioni Cina-Usa e la prima linea rossa che non deve essere oltrepassata in questa relazione. La Cina non permetterà mai a nessuna forza esterna di interferire nei nostri affari interni. Abbiamo un chiaro messaggio per gli Stati Uniti: è ora smettere di seminare confusione e cercare di fuorviare il mondo su Taiwan. Se gli Stati Uniti si rifiutano di cambiare rotta e imboccano quella strada sbagliata, ci saranno conseguenze reali e ciò avrà un costo reale per gli Stati uniti”.

