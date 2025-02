Cina: due aerei filippini espulsi da isole Spratly

Velivoli cinesi si sono alzati per intercettare

Roma, 21 feb. (askanews) – L’esercito cinese ha dichiarato oggi di aver espulso tre velivoli filippini dai cieli sopra le isole Spratly, nelle aree contese del Mar cinese meridionale, nell’ennesimo di questi episodi di tensione tra Pechino e Manila in relazione alle confliggenti rivendicazioni territoriali. Lo riferisce il South China Morning Post.

“Il 20 febbraio, due aerei C-208 filippini e un aereo N-22 sono entrati illegalmente nello spazio aereo nei pressi delle Isole Nansha”, ha affermato il colonnello Tian Junli, portavoce del Comando del teatro meridionale dell’Esercito popolare di liberazione, in un comunicato rilasciato oggi. Tian ha aggiunto che i velivoli cinesi hanno “mantenuto il pieno controllo della situazione, emesso degli avvertimenti e fatto allontanare i velivoli”.

Il C-208 è un velivolo modificato, dotato di sistemi per operazioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), mentre l’N-22 è un aereo leggero ad alta ala a doppio turboelica, destinato a compiti di utilità generale.