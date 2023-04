Cina-Francia: rafforzare controllo armamenti e non proliferazione

Dichiarazione congiunta al termine della visita di Macron

Roma, 7 apr. (askanews) – Cina e Francia hanno espresso oggi disponibilità a rafforzare la loro cooperazione per rafforzare il sistema di controllo degli armamenti e non proliferazione nucleare. Lo si legge nella dichiarazione congiunta licenziata dai due paesi al termine della visita del presidente francese Emmanuel Macron in Cina.

Pechino e Parigi “ribadiscono il loro sostegno alla ‘Dichiarazione congiunta sulla prevenzione della guerra nucleare e sulla prevenzione della corsa agli armamenti’ emessa dai leader di Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti (i cinque membri permanenti) il 3 gennaio 2022”, si legge nella dichiarazione congiunta. “Come sottolineato nella dichiarazione: ‘Una guerra nucleare – prosegue – non può essere vinta e non può essere combattuta’. I due paesi non hanno promosso alcuna azione che possa aumentare il rischio di tensioni”.

I due paesi “sono disposti a rafforzare il coordinamento e la cooperazione nel mantenere congiuntamente l’autorità e l’efficacia del sistema di controllo degli armamenti e di non proliferazione e promuovere il processo internazionale di controllo degli armamenti”, si legge ancora nella dichiarazione.

Cina e Francia – continua – “hanno riaffermato il loro impegno a promuovere in modo equilibrato i tre pilastri del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari – disarmo nucleare, non proliferazione nucleare e uso pacifico dell’energia nucleare – e a rafforzare costantemente l’universalità, l’autorità e efficacia del trattato di non proliferazione delle armi nucleari”.

