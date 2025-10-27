cina-fredda-con-giappone:-ancora-niente-congratulazioni-a-takaichi

Roma, 27 ott. (askanews) – La Cina non ha ancora inviato un messaggio di congratulazioni alla nuova prima ministra giapponese Sanae Takaichi, quasi una settimana dopo la sua nomina, rompendo con una consuetudine diplomatica che segnala il raffreddamento dei rapporti tra i due Paesi.

Takaichi, 64 anni, considerata una “falco” nei confronti di Pechino, è diventata martedì la prima donna nella storia del Giappone a guidare il governo, succedendo a Shigeru Ishiba. Quando quest’ultimo assunse la carica nell’ottobre dello scorso anno, ricevette subito messaggi ufficiali di congratulazioni dal presidente cinese Xi Jinping e dal premier Li Qiang, come era avvenuto anche per i suoi predecessori Fumio Kishida nel 2021 e Yoshihide Suga nel 2020.

Alla domanda se Pechino intendesse congratularsi con Takaichi, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha risposto giovedì che “la Cina agisce conformemente alle prassi diplomatiche”, aggiungendo che “la posizione di fondo della Cina sulle relazioni con il Giappone è chiara e coerente”.

“Ci auguriamo che il Giappone e la Cina si incontrino a metà strada, rispettino gli impegni politici su questioni storiche e su Taiwan, e promuovano pienamente una relazione strategica di mutuo beneficio”, ha dichiarato Guo, ricordando che Pechino considera la questione taiwanese un tema centrale.

La scelta di Takaichi, nota per le sue posizioni conservatrici, ha riacceso i timori di un’ulteriore escalation nelle relazioni bilaterali. L’ex ministra degli Interni ha infatti sostenuto pubblicamente le visite al controverso santuario nazionalista Yasukuni, dove sono commemorati anche criminali di guerra giapponesi, e ha incontrato più volte esponenti del governo di Taipei, come il presidente William Lai Ching-te e il ministro degli Esteri Lin Chia-lung, sollevando le proteste di Pechino.

Nella sua prima dichiarazione programmatica davanti alla Dieta, Takaichi ha promesso di anticipare al 2026 l’obiettivo di portare le spese per la difesa al 2% del Pil, due anni prima del previsto.

La mossa ha suscitato la preoccupazione del ministero degli Esteri cinese, che ha accusato Tokyo di “rivedere radicalmente la propria politica di sicurezza, aumentando di anno in anno le spese militari, allentando le restrizioni sulle esportazioni di armi e cercando nuove svolte in campo militare”.

Secondo Pechino, “i Paesi vicini del Giappone, in Asia e oltre, hanno motivo di interrogarsi sul suo impegno verso una politica esclusivamente difensiva e su un percorso di sviluppo pacifico”.