cina,-il-vice-di-xi-nella-commissione-militare-accusato-di-aver-venduto-informazioni-agli-usa-sul-nucleare

Roma, 26 gen. (askanews) – Il ministero della difesa cinese ha confermato che il generale Zhang Youxia, uno dei più alti ufficiali delle forze armate e stretto alleato del presidente Xi Jinping, è sotto indagine nell’ambito della vasta campagna anticorruzione che negli ultimi mesi ha colpito i vertici militari del Paese.

Zhang ricopre la carica di vicepresidente della Commissione militare centrale, l’organo supremo di comando delle forze armate, ed è considerato da anni il principale referente militare di Xi. Secondo l’annuncio diffuso sabato dal ministero, Zhang e Liu Zhenli, altro altissimo ufficiale della difesa cinese, sono indagati per presunte gravi violazioni della disciplina, una formula con la quale solitamente si allude a corruzione.

Il Wall Street Journal ha riferito che Zhang sarebbe accusato di aver fatto trapelare informazioni sul programma nucleare cinese agli Stati Uniti e di aver accettato tangenti in cambio di atti ufficiali, tra cui la promozione di un ufficiale al ruolo di ministro della difesa, citando persone informate su un briefing di alto livello sulle accuse.

Membro del politburo del Partito comunista, Zhang è uno dei pochi alti ufficiali ancora in servizio con esperienza diretta di combattimento.

L’esercito è stato uno dei principali obiettivi della campagna anticorruzione avviata da Xi nel 2012, che ha raggiunto i livelli più elevati nel 2023 con l’inchiesta sulla Forza missilistica dell’Esercito popolare di liberazione.

La possibile rimozione di Zhang rappresenterebbe il secondo caso di un generale in carica nella Commissione militare centrale estromesso dai vertici dai tempi della Rivoluzione culturale del 1966-1976. Il generale non appare in pubblico dal 20 novembre scorso, quando aveva incontrato a Mosca il ministro della difesa russo. Diplomatici stranieri e analisti della sicurezza seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda, alla luce della sua vicinanza a Xi e del ruolo centrale della commissione nella catena di comando e nella modernizzazione militare cinese.

Zhang è il secondo vice presidente della Commissione militare centrale caduto in disgrazia negli ultimi mesi. L’ex vice presidente He Weidong è stato espulso dal partito e dall’esercito nell’ottobre scorso per corruzione ed è stato sostituito da Zhang Shengmin. Nell’ottobre 2025 otto generali di alto rango sono stati espulsi dal Partito comunista con accuse di corruzione, tra cui lo stesso He Weidong, mentre due ex ministri della difesa sono stati allontanati negli ultimi anni. Secondo diverse analisi, la campagna sta rallentando l’acquisizione di armamenti avanzati e incidendo sui ricavi di alcune delle principali aziende della difesa cinese.