cina-inaugura-super-ponte-sospeso-sul-fiume-yangzi

Roma, 11 set. (askanews) – La Cina ha aperto al traffico il ponte sospeso “strallato” più lungo del mondo. Si trova nella provincia di Jiangsu, nell’est della Cina, e collega le città di Changzhou e Taizhou. Lo riferiscono i media di stato cinesi.

Il ponte Changtai sul fiume Yangzi si estende per 10,3 km, con una campata principale di 1.208 metri. È il primo attraversamento del fiume a ospitare, sulla stessa struttura, un’autostrada, una strada ordinaria e una ferrovia.

Secondo le autorità, il ponte – la cui costruzione è durata sei anni e ha richiesto l’impiego di numerose tecniche pionieristiche – favorirà la crescita regionale e rafforzerà i collegamenti attraverso il delta del fiume Yangtze.

Una delle caratteristiche più distintive dell’opera è il piano inferiore asimmetrico, con una ferrovia progettata per velocità fino a 200 km/h da un lato e una strada dall’altro – la prima volta che un layout di traffico affiancato viene utilizzato in un ponte di grande campata.

Secondo la televisione di stato CCTV, lungo i 3.000 km principali del fiume Yangzi si trovano circa 150 ponti. La Cina punta a portarne il numero a 240 entro il 2035, con una media di un ponte ogni dodici chilometri.