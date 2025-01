Cina, internauti contro Disneyland: s’appropria del nostro Capodanno

In un video la festa definita “Capodanno lunare”

Roma, 27 gen. (askanews) – Capodanno cinese o Capodanno lunare? Mentre si apre la festività che segna l’inizio dell’anno in base al calendario lunare, nel cyberspazio si è innescata una polemica a forti tinte nazionalistiche attorno a un video di auguri di Disneyland, del tutto innocente nelle intenzioni. Questo video, infatti, augura il buon Capodanno “lunare” e la cosa non è stata gradita a molti internauti cinesi che hanno protestato, parlando di “appropriazione culturale”.

Il video, pubblicato sull’account Instagram di Disneyland il 18 gennaio, mostra le celebrazioni del Capodanno lunare al Disney California Adventure Park, anche con Topolino e Minnie che salutano indossando l'”hanbok”, l’abito tradizionale coreano, davanti a un cartello con scritto “Lunar New Year”. Una sovraimpressione mostra la scritta “Lunar New Year” e auguri di buon anno in coreano, vietnamita e cinese. Anche i sottotitoli del video includono “Happy Lunar New Year” in inglese e auguri nelle tre lingue.

Nella sezione dei commenti, utenti cinesi indignati hanno affermato che la festività dovrebbe essere chiamata Capodanno cinese, accusando il video di appropriazione culturale. Altri commentatori, invece, hanno difeso la scelta, segnalando che la festività è effettivamente basata sul calendario lunare ed è comune a molti paesi dell’area sinica e dell’Asia orientale.

Un utente cinese ha scritto persino che “Corea e Vietnam sono province della Cina”, mentre un altro utente ha chiesto di “rispettare l’origine di questa festa, proprio come noi rispettiamo le altre feste, per esempio il Natale”.

Il Capodanno lunare è celebrato nelle comunità cinesi di tutto il mondo, quindi sempre più spesso si tende a definirlo “Capodanno cinese”. Tuttavia, dal momento che è una festività anche per altri paesi dell’Asia, a partire da Corea e Vietnam, è corretto definirlo Capodanno lunare.