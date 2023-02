Cina: pallone sonda in spazio aereo Usa per “forza maggiore”

“Mai violato” norme internazionali, velivolo ha deviato per venti ovest

Roma, 4 feb. (askanews) – Il pallone sonda cinese entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti per un incidente causato da “forza maggiore” e la Cina non “ha mai violato lo spazio aereo” americano, ha detto un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Lo stesso portavoce, scrive Cnn, ha ricordato che la decisione di mantenere “i contatti e la comunicazione a tutti i livelli” tra Washington e Pechino è stata un’importante intesa comune raggiunta da Joe Biden e Xi Jinping nel loro incontro a Bali al G20 di novembre.

“Questa è una situazione del tutto inaspettata causata da forza maggiore e i fatti sono molto chiari”, ha detto il portavoce: “Si tratta di un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici” che “ha deviato molto dalla sua rotta pianificata” a causa di “forti venti da ponente”, ha aggiunto il portavoce.

“La Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non abbiamo mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun paese sovrano. Alcuni politici e media negli Stati Uniti hanno ingigantito” l’evento “per attaccare e diffamare la Cina. La parte cinese è fermamente contraria a questo”, ha concluso.

