Cina: revoca visti a studenti cinesi è discriminazione

Roma, 29 mag. (askanews) – La Cina ha definito “discriminatoria” la decisione dell’Amministrazione Trump di revocare i visti a studenti cinesi negli Usa.

In una nota, il Dipartimento di Stato ha annunciato che collaborerà con il Dipartimento per la Sicurezza interna per “revocare in modo aggressivo i visti agli studenti cinesi, inclusi quelli con legami al Partito comunista cinese o impegnati in settori considerati critici”. Lo stesso segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito il messaggio su X: “Gli Stati uniti inizieranno a revocare i visti degli studenti cinesi, inclusi quelli con legami al Partito comunista cinese o impegnati in settori critici”.

La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, nella quotidiana conferenza stampa a Pechino, ha affermato che la Cina ha già presentato formali proteste al governo americano.

“Questa pratica politicamente discriminatoria degli Stati uniti – ha affermato Mao – smaschera la loro ipocrita retorica sulla cosiddetta ‘libertà e apertura’ e non potrà che danneggiare ulteriormente l’immagine internazionale, la credibilità e la reputazione degli Stati uniti”.