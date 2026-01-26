lunedì, 26 Gennaio , 26

Usa, almeno 7 morti per la tempesta invernale: 860mila persone senza elettricità

(Adnkronos) - Sono almeno sette le persone che...

Iran, pugno di ferro contro i manifestanti: “Nessuna clemenza”

(Adnkronos) - "Nessuna clemenza". L'Iran userà il pugno...

Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollati

(Adnkronos) - Notte al Palasport Pio La Torre...

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a Salamanca

(Adnkronos) - Almeno 11 persone sono state uccise...
cina,-terremoto-nell’esercito:-generale-nel-mirino,-ha-passato-segreti-nucleari-a-usa?
Cina, terremoto nell’esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa?

Cina, terremoto nell’esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa?

DALL'ITALIA E DAL MONDOCina, terremoto nell'esercito: generale nel mirino, ha passato segreti nucleari a Usa?
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Un’accusa senza precedenti scuote i vertici delle forze armate in Cina. Zhang Youxia, il più alto generale in servizio e per anni considerato il più fidato alleato militare del presidente Xi Jinping, è sospettato di aver trasmesso agli Stati Uniti informazioni chiave sul programma nucleare di Pechino e di aver incassato tangenti in cambio di promozioni all’interno dell’esercito. Le rivelazioni emergono da un briefing riservato ai massimi ufficiali militari, riferito dal Wall Street Journal. 

Il briefing, tenutosi sabato mattina alla presenza di alcuni dei più alti ufficiali militari del Paese, si è svolto poco prima che il ministero della Difesa cinese annunciasse ufficialmente l’apertura di un’indagine su Zhang, per “gravi violazioni della disciplina del Partito e delle leggi dello Stato”, senza fornire ulteriori dettagli. 

 

Secondo le fonti informate sul contenuto dell’incontro, Zhang è indagato anche per aver formato “correnti politiche”, un’accusa che nel linguaggio del Partito comunista indica la costruzione di reti di potere personali in grado di minare l’unità della leadership. Sarebbe inoltre sospettato di abuso di potere all’interno della Commissione militare centrale, il massimo organo decisionale delle forze armate cinesi. 

Le autorità stanno esaminando anche il suo ruolo di supervisione su una potente agenzia responsabile della ricerca, dello sviluppo e dell’approvvigionamento degli armamenti. In questo ambito, Zhang avrebbe accettato ingenti somme di denaro in cambio di promozioni all’interno di un sistema di appalti miliardari. 

L’accusa più grave emersa durante il briefing a porte chiuse, riferiscono le fonti, riguarda la presunta fuga di dati tecnici fondamentali sulle armi nucleari cinesi verso gli Stati Uniti, un’ipotesi che rappresenterebbe una delle più gravi violazioni della sicurezza nazionale nella storia recente del Paese. 

 

Parte degli elementi a carico di Zhang proverrebbe da Gu Jun, ex direttore generale della China National Nuclear Corp., la holding statale che supervisiona l’intero programma nucleare civile e militare della Cina. Pechino ha annunciato la scorsa settimana l’apertura di un’indagine anche su Gu per sospette gravi violazioni della disciplina del Partito e delle leggi dello Stato. Secondo le fonti, proprio l’inchiesta su Gu avrebbe portato alla luce un collegamento tra Zhang e una grave falla nella sicurezza del settore nucleare, sebbene i dettagli non siano stati resi noti durante il briefing. 

In una dichiarazione al Wsj, il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, ha affermato che l’indagine dimostra come la leadership mantenga un approccio di “tolleranza zero e controllo totale” nella lotta alla corruzione. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.