Cina testa micidiale missile ipersonico aria-aria

Sarebbe in grado di distruggere i bombardieri Usa B-21

Roma, 20 gen. (askanews) – La Cina ha condotto un test di massima resistenza al calore di un missile ipersonico aria-aria, che potrebbe mettere a rischio la supremazia degli aerei militari Usa, a partire dal bombardiere stealth B-21, a sua volta in fase di test. Lo afferma oggi in un articolo il South China Morning Post.

Il test è stato confermato da un articolo pubblicato su una rivista cinese peer-reviewed il mese scorso. E’ stato effettuato in una galleria del vento ad arco riscaldato. “Riscaldando il gas con un arco elettrico, si possono generare flussi d’aria calda che raggiungono migliaia o decine di migliaia di gradi Celsius” ha scritto il team di progetto, guidato dai ricercatori senior Cheng Gong e Huang Yimin dell’Accademia cinese per i missili aerotrasportati.

La galleria del vento ad arco riscaldato può operare continuamente per un’ora o più, ma a causa del suo enorme consumo di energia è “estremamente costosa”, hanno aggiunto Cheng e Huang. Di conseguenza, viene principalmente impiegata per le missioni spaziali più impegnative, come la simulazione dell’atterraggio della sonda Tianwen-1 su Marte.

L’Esercito popolare di liberazione ha già testato diverse armi ipersoniche con velocità superiori a Mach 5, ma finora queste potevano colpire solo bersagli terrestri o marittimi relativamente lenti.

In un’esercitazione simulata di combattimento aereo condotta nel 2023, gli scienziati dell’Università politecnica del Nordovest hanno equipaggiato un caccia cinese di sesta generazione con un missile a lungo raggio in grado di salire fino ai limiti dell’atmosfera e scendere su un aereo a velocità ipersonica. Questo sviluppo è stato interpretato da esperti militari come una contromisura alla potenziale minaccia rappresentata dal B-21 americano.

Secondo alcune stime, il missile sarebbe in grado di volare a circa Mach 9 per un periodo prolungato ad alta quota. Se confermato, si tratterebbe di un’arma micidiale per gli aerei in volo. La portata di rilevamento dei principali sistemi di allarme per missili aria-aria è inferiore a 10 km (6,2 miglia), il che significherebbe che dal momento dell’allarme all’impatto del missile, i piloti avrebbero meno di quattro secondi per reagire. Negli Stati Uniti, né il B-21 né le piattaforme aeree di grandi dimensioni, come gli aerei di allarme o i rifornitori, possono raggiungere la velocità del suono. Anche il potente F-22 può accelerare solo fino a circa Mach 2, rendendo difficile sfuggire all’attacco.