Cina: “tutti gli attori” siano coinvolti in colloqui di pace Ucraina

Contenti di vedere gli sforzi, nel giorno incontro Usa-Russia a Riad

Roma, 18 feb. (askanews) – La Cina accoglie con favore l’avvio dei colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, da parte degli Stati Uniti, ma ribadisce che “tutti gli attori” dovrebbero essere coinvolti. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jakun, in conferenza stampa a Pechino, nel giorno in cui a Riad sono iniziati i colloqui diplomatici tra Usa e Russia senza la partecipazione di Ucraina o Europa. “Per quanto riguarda la crisi ucraina, la parte cinese ha sempre creduto che il dialogo e la negoziazione siano l’unica via praticabile per risolvere la crisi. Insistiamo sempre sulla pace e sul dialogo. Siamo contenti di vedere tutti gli sforzi verso la pace, compreso il consenso raggiunto da Stati Uniti e Russia sui colloqui di pace. Allo stesso tempo, speriamo che tutte le parti e gli attori possano partecipare ai colloqui di pace a tempo debito”. Affermazioni simili sono già state espresse dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco venerdì. Il ministro aveva dichiarato che tutti gli attori della guerra dovrebbero partecipare a qualsiasi colloquio di pace, inclusa l’Unione Europea.