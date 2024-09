Cina, un sommergibile nucleare sarebbe affondato mentre era al molo

Lo afferma il Dipartimento alla Difesa Usa Roma, 27 set. (askanews) – Un sommergibile nucleare cinese di nuova concezione – Tipo 041 Zhou – sarebbe affondato mentre era in attracco al molo vicino Wuhan. Lo ha scritto dapprima il Wall Street Journal e poi un portavoce del Dipartimento alla Difesa Usa lo ha ribadito al Nikkei Asia.

“Possiamo confermare che il sottomarino è affondato di lato al molo. Non è chiaro se avesse a bordo combustibile nucleare al momento”, ha detto il portavoce del Dipartimento alla Difesa.

Secondo il WSJ, il sottomarino sarebbe affondato in primavera, ma le autorità cinesi si sarebbero affrettato a coprire la vicenda, che rappresenta un sinistro messaggio per il programma di armamento cinese.

Al momento da parte di Pechino non ci sono conferme.

Voci su un affondamento di un sommergibile nucleare cinese erano già circolate e l’analista navale Usa Tom Shugart due mesi fa aveva pubblicato una serie di foto satellitari che mostravano qualcosa di strano presso i cantieri navali Wuchang di Wuhan. In particolare, foto prese attorno a metà di giugno mostravano le gru che “lavorano su qualcosa di nero, che ha più o meno la forma e la misura di un sottomarino”, aveva scritto Shugart.

Finora si sapeva che la Cina costruiva i suoi sommergibili nucleari presso l’unico cantiere navale di Huludao, nella provincia nord-orientale di Liaoning. Il cantiere di Wuhan quindi è una novità. Pechino al momento ha sei sottomarini nucleari con missili balistici e sei sottomarini nucleari d’attacco, oltre a 48 sottomarini con propulsione convenzionale, secondo un rapporto del 2023.