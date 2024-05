cina:-una-tragica-morte,-raisi-“buon-amico”-del-popolo-cinese

“Da lui importante contributo a stabilità Iran”

Pechino, 20 mag. (askanews) – Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato le sue condoglianze all’Iran per la scomparsa in un incidente di elicottero del presidente Raisi.”Il presidente Xi Jinping ha sottolineato che da quando il presidente Ebrahim Raisi ha assunto l’incarico, ha dato importanti contributi al mantenimento della sicurezza e della stabilità dell’Iran – ha detto Wang Wenbin il portavoce del ministro degli Esteri – nonché alla promozione dello sviluppo e della prosperità nazionale, e ha anche compiuto sforzi positivi per consolidare e sviluppare il partenariato globale e le relazioni strategiche Cina-Iran. La sua tragica morte è una grande perdita per il popolo iraniano e il popolo cinese ha perso un buon amico”.