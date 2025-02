Cina usa l’Ia per il reclutamento dei piloti militari

Utilizzata soprattutto per valutazione dati fisici

Roma, 20 feb. (askanews) – La Forza aerea dell’Esercito di liberazione popolare cinese ha iniziato a utilizzare test biometrici potenziati dall’intelligenza artificiale per esaminare i potenziali piloti. Lo ha riferito oggi la televisione statale cinese CCTV.

L’intelligenza artificiale è usata per analizzare i segnali biologici dei candidati, al fine di identificare rischi per la salute a lungo termine e valutare l’adattabilità uomo-macchina. Il sistema gioca un ruolo fondamentale nell’interpretare questi segnali, rivelando rischi che potrebbero non essere evidenti agli esaminatori umani e permettendo così di prevedere potenziali problematiche future.

La fase finale della selezione include valutazioni mediche e psicologiche, con oltre 100 test che esaminano le prospettive di salute e la capacità dei candidati di adattarsi alle tecnologie avanzate. Zhang Yishuang, esperto del reclutamento della Forza Aerea della PLA, ha spiegato a CCTV che il sistema Ia è ormai integrato nel processo, consentendo agli esperti umani di concentrarsi sulle caratteristiche personali, mentre la tecnologia interpreta i dati fisici.

L’uso dell’Ia nel reclutamento militare – spiega il South China Morning Post – non è un fenomeno isolato: anche l’esercito britannico ha recentemente adottato tecnologie simili per analizzare rapidamente le cartelle cliniche dei candidati, riducendo significativamente i tempi di valutazione. Negli Stati Uniti, strumenti come “Recruit 360” sono stati lanciati per analizzare milioni di file dei candidati, sebbene importanti figure militari sottolineino sempre la necessità di una supervisione umana per garantire un uso responsabile dell’Ia.