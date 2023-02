Cina: Usa non diano lezioni, noi non diamo armi a Mosca

Pechino ribadisce: contribuiamo a de-escalation e pace

Roma, 20 feb. (askanews) – La Cina ha respinto ancora una volta le affermazioni del segretario di Stato Usa Antony Blinken, il quale ha accusato Pechino di star valutando forniture di armi letali alla Russia impegnata nell’invasione ucraina. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, nel suo quotidiano briefing ai giornalisti, ha anche detto che “gli Usa non sono qualificati a dare lezioni alla Cina”.

“Le la parte Usa, non quella cinese, ha fornire un solido flusso di armi al campo di battaglia”, ha accusato Wang. “La parte statunitense – ha continuato – non è titolata a dare lezioni alla Cina e noi non accetteremo mai che gli Usa dettino le relazioni sino-russe o esercitino pressioni su di noi”.

Wang Wenbin ha ribadito che, per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, la Cina “invita alla pace e a promuovere colloqui” per una soluzione pacifica. Pechino si è detta disponibile ad avere un “ruolo costruttivo” in un processo di “de-escalation e raffreddamento dlela situazione”.

