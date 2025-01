Cina: Usa smettano di politicizzare origini del Covid-19

La Cia sospetta che virus sia uscito da laboratorio di Wuhan

Roma, 27 gen. (askanews) – Gli Stati uniti devono smettere di politicizzare le origini del Covid-19 e fornire, invece, spiegazioni chiare sulle attività dei loro laboratori biologici. L’ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, dopo che ieri il New York Times ha rivelato che la Cia è orientata a pensare che il coronavirus sia sfuggito da un laboratorio di Wuhan, in Cina.

“Gli Stati uniti devono smettere di politicizzare la questione dell’origine del virus e di accusare altri paesi” ha affermato Mao, aggiungendo che Washington deve “dissipare i dubbi pubblici” sui suoi laboratori biologici e fornire alla comunità internazionale spiegazioni responsabili sulle loro operazioni.

Questa formula usata da Mao richiama quella che è stata utilizzata da Pechino negli anni dal 2020 ogni volta che veniva lanciato un sospetto sulla possibilità che il virus fosse uscito da un laboratorio cinese.

Mao ha anche ricordato che uno studio congiunto condotto da esperti cinesi e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), basato su visite ai laboratori di Wuhan, ha concluso che una fuga dal laboratorio è “estremamente improbabile”. Ha inoltre ribadito che l’origine del coronavirus è una questione scientifica, che dovrebbe essere lasciata ai ricercatori affinché la indaghino in modo obiettivo e basato su prove.

Dopo un’indagine durata due anni, i membri del Congresso degli Stati uniti hanno affermato che il coronavirus molto probabilmente ha avuto origine in un laboratorio e si è diffuso a causa di una fuga accidentale.

In precedenza, gli Stati Uniti avevano annunciato pubblicamente un’indagine sulle origini del coronavirus, mettendo sotto i riflettori l’Istituto di Wuhan. Successivamente, gli Stati Uniti hanno accusato questa istituzione di ricerca di rifiutarsi di collaborare e di non fornire la documentazione richiesta.