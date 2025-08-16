sabato, 16 Agosto , 25

Trump: “Incontro con Putin merita voto 10. Ora Zelensky deve fare accordo”

(Adnkronos) - "In una scala da uno a...

Trump e Putin, il vero vertice in auto? La scelta a sorpresa

(Adnkronos) - Donald Trump e Vladimir Putin sulla...

Sinner, oggi semifinale Cincinnati contro Atmane: un ‘cervellone’ contro Jannik

(Adnkronos) - Un cervellone contro Jannik Sinner, che...

Trump: “Vladimir, ci vediamo presto”. E Putin lo invita a Mosca

(Adnkronos) - Vladimir Putin invita Donald Trump a...
cincinnati,-alcaraz-in-semifinale-contro-zverev
Cincinnati, Alcaraz in semifinale contro Zverev

Cincinnati, Alcaraz in semifinale contro Zverev

DALL'ITALIA E DAL MONDOCincinnati, Alcaraz in semifinale contro Zverev
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz in semifinale all’Atp Masters 1000 di Cincinnati contro Alex Zverev. Lo spagnolo, testa di serie numero 2, nei quarti di finale supera il russo Andrei Rublev per 6-3, 4-6, 7-5 in 2h17′ oggi 15 agosto. L’iberico si impone sulla testa di serie numero 9 al termine di un match durissimo, caratterizzato da una serie di break nel finale del terzo set. Alcaraz scappa sul 5-3, può servire per il match ma cede la battuta a ridosso del traguardo. Rublev risale fino al 5-5 prima di crollare: il russo nel dodicesimo game subisce il break che chiude la partita. 

Alcaraz attende ora Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 3, piega l’americano Ben Shelton, numero 5 del tabellone, per 6-2, 6-2. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.