lunedì, 18 Agosto , 25

Sinner, colpo di scena verso gli Us Open: in doppio misto con l’oro olimpico Siniakova

(Adnkronos) - Jannik Sinner farà coppia con la...

Ucraina, Russia non ferma attacchi: 9 morti in 24 ore, anche tre minori

(Adnkronos) - Non si fermano gli attacchi della...

Addio a Terence Stamp, ritratto dell’attore che recitò con Fellini e Pasolini

(Adnkronos) - Attore dalla carriera lunga oltre sei...

Ultimi giorni di caldo e sole, ma la svolta è dietro l’angolo: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Mentre l'uragano Erin passeggia per l'Atlantico,...
Cincinnati, Sonego e Musetti cedono in finale: “Difficile parlare dopo una sconfitta”

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Arriva una sconfitta per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nella finale del torneo di doppio a Cincinnati. Gli azzurri hanno ceduto al super tie break (4-6 6-3 10-5) contro Rajeev Ram e Nikola Mektic, due dei migliori interpreti della specialità ed ex numeri uno nel doppio. “È difficile parlare dopo una dura sconfitta – ha detto Musetti a fine match -. Anche se giochiamo in singolare, volevamo tanto questo trofeo. La cosa più importante è stata condividere il campo con Lorenzo, che è il mio migliore amico nel tour. Quindi grazie Lorenzo per aver giocato con me. Voglio congratularmi con i ragazzi, hanno giocato meglio di noi soprattutto alla fine. Vanno applauditi”.  

Complimenti agli avversari anche da parte di Sonego: “Complimenti a voi ragazzi per questa settimana fantastica e in bocca al lupo per gli Us Open. Voglio ringraziare il mio compagno, è un grande amico ed è speciale condividere il campo quando ne abbiamo l’opportunità. Ora sono triste, ma sono felice di essere stato con te questa settimana e anche nella vita. Grazie anche al team, ci siamo divertiti molto”.  

