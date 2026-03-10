martedì, 10 Marzo , 26

Università, Ia entra in aula: Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativa

(Adnkronos) - L’eccellenza formativa al centro e la...

Oggi bis di Cerno su Rai2, voci su ‘sorpresa’ a ‘Bellamà’

(Adnkronos) - Bis di Tommaso Cerno oggi su...

Indian Wells, Alcaraz e Djokovic agli ottavi: ecco i prossimi avversari

(Adnkronos) - Giornata ricca di emozioni a Indian...

Belgio, esplosione sinagoga Liegi: Comitato ebraico chiede dispiegamento militari

(Adnkronos) - All'indomani dell'esplosione che si è verificata...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e...
cinecitta,-nuovo-blitz-della-guardia-di-finanza:-acquisiti-i-bilanci-2022-e-2023
Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e 2023
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cinecittà, nuovo blitz della Guardia di finanza: acquisiti i bilanci 2022 e 2023

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Nuovo blitz della Guardia di Finanza nella mattina di oggi, martedì 10 marzo, negli uffici di Cinecittà a Roma. Lo apprende l’Adnkronos. A quanto apprende l’Adnkronos, questa volta la Gdf starebbe acquisendo la documentazione relativa ai bilanci 2022 e 2023. 

Già nell’autunno scorso le Fiamme Gialle avevano visitato gli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film. Sotto la lente erano finiti in particolare tre film: Siccità, L’immensità e Finalmente l’alba di Emanuele Crialese, Saverio Costanzo, Paolo Virzì. 

Previous article
Alessandro Gassmann: “Leo a Sanremo? È andato male, ma solo per il pubblico”
Next article
È morto Luigi Nativi, il tiktoker aveva 18 anni: l’addio dell’amica Alice Mordenti

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Università, Ia entra in aula: Luiss e Google insieme per ridisegnare esperienza formativa

(Adnkronos) - L’eccellenza formativa al centro e la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale come moltiplicatore delle facoltà umane: questa la visione di un nuovo umanesimo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oggi bis di Cerno su Rai2, voci su ‘sorpresa’ a ‘Bellamà’

(Adnkronos) - Bis di Tommaso Cerno oggi su Rai2. Dopo la seconda puntata di '2 di picche', che andrà in onda alle 14 sulla...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Indian Wells, Alcaraz e Djokovic agli ottavi: ecco i prossimi avversari

(Adnkronos) - Giornata ricca di emozioni a Indian Wells, oggi lunedì 10 marzo, con diverse sorprese tra Atp e Wta Masters 1000. Tra i...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Belgio, esplosione sinagoga Liegi: Comitato ebraico chiede dispiegamento militari

(Adnkronos) - All'indomani dell'esplosione che si è verificata davanti alla sinagoga della città belga di Liegi - un "atto di antisemitismo abbietto", lo ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.