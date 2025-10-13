lunedì, 13 Ottobre , 25

Cinema, a Napoli si gira “Solo se canti tu”, film su Gigi D’Alessio

Cinema, a Napoli si gira “Solo se canti tu”, film su Gigi D’Alessio

Roma, 13 ott. (askanews) – Sono iniziate a Napoli le riprese di “Solo se canti tu” diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema. Il film porterà sul grande schermo la giovinezza di Gigi D’Alessio che sarà interpretato da Matteo Paolillo.

Accanto a Paolillo, Cristiana Dell’Anna e Antonio De Matteo nel ruolo dei genitori di Gigi D’Alessio, Giovanni Ludeno che vestirà i panni di Mario Merola, mentre Renato De Simone sarà Vincenzo D’Agostino amico storico di Gigi e suo paroliere. Massimiliano Gallo, inoltre, parteciperà alla produzione interpretando Tony, gestore del “Panfilo”, locale storico e in voga in quegli anni. E ci sarà anche Gigi D’Alessio.

Un film sui primi anni di carriera del cantante e anche sulla Napoli degli anni ’80 e la scena musicale di quel periodo.

“Da sfollato a piazza Plebiscito per il terremoto fino ai concerti di piazza Plebiscito da pop star, gli esordi e la vita di Gigi D’Alessio hanno accompagnato la rinascita tumultuosa di una città che negli anni ’80 ha cambiato pelle e soprattutto musica. Senza mai rinunciare al sentimento” ha sottolineato il regista Luca Miniero.

Il film sarà girato interamente a Napoli per la durata di sette settimane.

