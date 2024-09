Cinema, al MaTiFF “Mediterraneo” di Alessandro Rak dedicato a Mango

Il videoclip è un omaggio a 10 anni dalla scomparsa

Roma, 27 set. (askanews) – Presentato in anteprima al MaTiFF – Matera International Film Festival “Mediterraneo” il videoclip diretto e animato da Alessandro Rak prodotto da Mad Entertainment e Riva Dei Ginepri Production sul brano Mediterrano del grande cantautore lucano Mango, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa. Un omaggio a un indimenticato protagonista della musica italiana e a uno dei suoi brani più noti. Ma anche una celebrazione della bellezza dei paesaggi mediterranei a cui il brano di ispira.

“L’idea di questo video musicale in animazione – racconta Alessandro Rak – è di rendere omaggio a un grande cantautore, Pino Mango, a uno dei suoi pezzi più noti (Mediterrano) e alla straordinarietà paesaggistica del Mediterraneo. Più che inseguire una trama, ho deciso di centrare il corto su un singolo personaggio e sul suo rapporto con i luoghi. Un’anima naufraga che si muove tra passato, presente e sogno. Un’anima libera, poetica. Un uomo vestito di bianco alla deriva nel mare. La sua mente ripercorre le memorie dei viaggi passati: visioni e incanti mediterranei. Un’anima persa che pare volersi abbandonare alle onde e comincia ad affondare. Questa profonda immersione apre all’incontro con una mastodontica e prosperosa dività femminile, l’anima stessa del Mediterraneo”.

“È questa divinità a salvarlo dalle onde e a rilanciare il suo viaggio verso l’onirico e il volo spirituale – spiega ancora – questo incontro con la dea madre è alternato nel montaggio con una diversa versione della sorte del protagonista, che viene trovato e salvato da una barca di migranti. Una trama semplice, se non ‘inesistente’, che apre alla possibilità di Immaginare, eplorare, perdersi”.

Il MaTiFF Matera International Film Festival (21-28 settembre) ha visto come ospite d’onore l’attrice e produttrice Trudie Styler a cui è stato attribuito il Premio “Pasolini Matera” nel 60esimo Anniversario del Vangelo secondo Matteo girato a Matera nel 1964 e presentato alla 21esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.