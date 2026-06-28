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Cinema, al Tuscia Film Fest a Bomarzo Virzì e omaggio a Mattia Torre
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Cinema, al Tuscia Film Fest a Bomarzo Virzì e omaggio a Mattia Torre

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Roma, 28 giu. (askanews) – Un evento speciale – la Festa d’estate Tuscia Terra di Cinema – chiuderà sabato 18 luglio la 23esima edizione del Tuscia Film Fest.

Per l’occasione il Sacro Bosco di Bomarzo sarà aperto in via straordinaria con l’illuminazione notturna dei luoghi e il pubblico potrà abbinare la visita del Parco dei Mostri alla partecipazione ad una serie di appuntamenti che caratterizzeranno la serata: le letture di testi di Mattia Torre in alcuni dei luoghi più suggestivi del complesso monumentale e la proiezione speciale che concluderà il programma. Ospite della serata il regista Paolo Virzì che alle ore 21.15 accompagnerà la proiezione del suo ultimo lavoro “Cinque secondi”, riceverà il premio Tuscia Terra di Cinema e incontrerà il pubblico dell’arena allestita nella zona del Tempio del Vignola.

L’appuntamento con Virzì sarà, però, solo il momento finale di un programma che partirà alle ore 19 con l’apertura del Parco e un omaggio dedicato a Mattia Torre, organizzato in collaborazione con il Premio a lui dedicato.

Cristina Pellegrino, Massimo De Lorenzo e Carlo De Ruggieri leggeranno tre testi dell’autore, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019 in alcuni dei luoghi del Sacro Bosco: la Casa pendente, il Nettuno e l’Orco. Tre tappe che accompagneranno la visita del pubblico al Parco dei Mostri.

Il calendario completo della 23esima edizione del Tuscia Film Fest con indicazione dei film in programma e degli ospiti previsti, sarà presentato venerdì 3 luglio a Viterbo. Dallo stesso giorno saranno aperte le prevendite per assistere ai nove appuntamenti previsti.

Il Premio “Mattia Torre” è dedicato ad autrici e autori under 35 e sono ammessi monologhi comici e umoristici, di satira di costume, politica e sociale. Per partecipare alla seconda edizione c’è tempo fino al 26 luglio 2026; il regolamento e il form d’iscrizione online sono disponibili sul sito tusciafilmfest.com.

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